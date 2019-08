Hotelchef: Så længe der er handling bag regnbueflaget, gør det ikke noget, at Priden bliver mere kommerciel

For mig at se er det enormt positivt, at flere virksomheder støtter retten til at være den, du er.

Nu er Pride-ugen i gang, og igen skal vi høre, at Priden er blevet et kommercielt cirkus. Sammenligner man med den første Pride i 1996, er det også rigtigt, at der er kommet massivt flere kommercielle virksomheder på sponsorlisten. Men er det et problem? For mig at se er det enormt positivt, at flere virksomheder støtter retten til at være den, du er. Ja, mange virksomheder har en kommerciel vinkel, når de støtter Pride. Men så længe der er handling bag regnbueflaget og konfettikanonen, så udelukker det ene ikke det andet.