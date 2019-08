Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Læge: Selvstændigheden som praktiserende er et trækplaster

Vi må som samfund sørge for at få uddannet en tilstrækkelig stor mængde nye speciallæger i almen medicin, så vi kan sikre, at vi i fremtiden har praktiserende læger nok til, at hver enkelt kan have en arbejdsuge, der ’kun’ indebærer et almindeligt fuldtidsarbejde.