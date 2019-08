Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Karaktermord på Greta Thunberg: Fransk filosof baner nye veje for den uhæmmede ytringsfrihed

Michel Onfray er et skoleeksempel på, at ubehersket frisættelse af nedrig bagtalelse i dag er et privilegium for dem, der har og fortsat insisterer på at have ordet i deres magt.