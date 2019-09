Fhv. departementschef forsvarer Mette Frederiksen: Funktionen med en stabschef er nødvendig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

At statsministeren har udnævnt en stabschef og oprettet et politisk sekretariat, der skal hjælpe statsministeren med at udvikle og gennemføre regeringens politik, er et nødvendigt initiativ og forhåbentlig et skridt på vejen mod, at Danmark får suppleret et godt og partineutralt embedsværk med erfarne og dygtige politiske rådgivere.