Cevea-chef skriver Løkkes tilståelsestale: »Derfor afblæste jeg angrebet på velfærdsstaten«

Lars Løkke Rasmussen har holdt lav profil i de seneste uger. Men her er den tilståelsestale, han ifølge tænketanken Ceveas direktør, Per Michael Jespersen, burde holde for danskerne.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Blå bog Per Michael Jespersen Per Michael Jespersen (f. 1963) er direktør i tænketanken Cevea. Han er cand.scient.pol. og tidligere opinionsredaktør og lederskribent på Politiken. Han har også været chefredaktør på Ugebrevet A4.

Kære danskere

Der er formentlig mange af jer, der i denne tid tænker: Helt ærligt, hvor meget har de borgerlige regeringer egentlig fået flyttet Danmark mod højre i det nye årtusind? I har jo siddet på magten i næsten femten ud af de seneste atten år. Men det blev ikke til meget, vel?

Det er en god pointe, for det store ideologiske opgør kom aldrig. Den står der endnu, velfærdsstaten.

Det indrømmer jeg. Men jeg har mine gode grunde til, at jeg og de borgerlige regeringer ikke har gjort op med den.

Først og fremmest erkendte mit parti hurtigt, at det ikke er muligt at skabe folkelig opbakning i Danmark til et opgør med velfærdsmodellen. Den sidder i sjælen på danskerne.

Havde jeg tabt sutten? Gik jeg i panik og solgte ud?

Den erkendelse gik allerede op for min forgænger, Anders Fogh Rasmussen, i slutningen af 1990’erne.

Her indså han, at han kun kunne vinde danskernes hjerter, hvis han smed sit ungdomssværmeri for minimalstaten på møddingen og omfavnede velfærdsstaten.

Det gjorde han så. Og han gav Venstre-løverne brøleforbud, som socialdemokraten Svend Auken humoristisk udtrykte det.

Det gav nøglerne til Statsministeriet. Samtidig blev Anders Fogh mere og mere overbevist om kvaliteterne i den danske velfærdsmodel. Hans bevægelse gjorde indtryk på mig.

Helt naturligt fik den nye kurs liberalister til at reagere med afsky og foragt.

Den nye borgerlig-liberale tænketank Cepos kritiserede fra 2004 de Venstre-ledede regeringer for at være ’halv-socialdemokratiske’, og det var bestemt ikke venligt ment.

Meningen var, at det skulle gøre ondt på os og få os på ret kurs. Men det virkede modsat.

Foghs regeringer kunne ikke købe sig til et bedre brand end det, som Cepos gav os gratis – vi ønskede jo netop at fremstå som velfærdsstatens beskyttere over for vælgerne.

Det begyndte som gold stemmemaksimering, men hen ad vejen er jeg blevet mere og mere overbevist om visdommen i danskernes opbakning til velfærdsmodellen.

Danskerne er nemlig ikke dumme, og når de ikke vågner op om morgenen med et ønske om at sætte skatterne og velfærdsudgifterne markant ned, har de deres grunde.

De ved, at det er i velfærdsstaten Danmark, man lever det gode liv. Det fremgår jo også af alle de ranglister, der i disse år offentliggøres med Danmark i verdenseliten: følelsen af lykke, tillid mellem mennesker, fravær af kriminalitet etc.

Det gjorde også indtryk på mig, når udlandet ville kopiere den danske arbejdsmarkedsmodel med flexicurity, og når forskere igen og igen kunne påvise, at man skulle til velfærdsstaten Danmark for at se den amerikanske drøm om en høj social mobilitet blive realiseret.

Jeg er selv barn af velfærdsstaten og har på egen krop og sjæl oplevet, hvor unik den er.

Hvis jeg så bare kunne argumentere overbevisende for, at den store skattefinansierede offentlige sektor var en byrde for erhvervslivets evne til at skabe velstand og arbejdspladser.

Men det kunne jeg i stadig mindre grad, som årene gik. Jeg stødte konstant ind i overbevisende ranglister fra f.eks. Verdensbanken og magasinet Forbes, der viste, at Danmark ligger i verdenseliten, når det gælder erhvervsklima.

Og hvad gør man som borgerlig-liberal, når man har en stærk fornemmelse af, at den offentlige sektors evne til at skabe en stor, veluddannet, motiveret og sund arbejdsstyrke er med til at gøre Danmark til en samfundsøkonomisk succes? Så holder man lav profil, ikk’?