Noa Redington: 31. oktober slutter festen. Det sidste, Storbritannien og Europa kan være tjent med, er mere af det samme

Han er certificeret løgner og fantast, men Boris Johnson har en vigtig pointe: Storbritannien har brug for et parlamentsvalg. Hellere i går end i morgen.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Hermed velkommen til Danmarks mindste fanklub, nemlig Foreningen Af Mennesker, Der Mener, At Storbritanniens Premierminister, Boris Johnson, Har En Vigtig Pointe. I folkedybet kendt under den mundrette forkortelse FAMDMASPBJHEVP.

Jeg er foreløbig både formand og næstformand.

I modsætning til Venstre er der nemlig styr på arvefølgen, og formandskabet favner bredt og samlende. Ingen behøver at være bange for at blive omtalt i Søren Pinds anekdotiske skriblerier.

Blå bog Noa Redington Noa Redington er uddannet i statskundskab på Københavns Universitet og Columbia University, New York. Han har arbejdet som journalist, analytiker og redaktør på Weekendavisen, Ugebrevet A4 og Ugebrevet Mandag Morgen. Fra 2008 til 2015 var han særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (S). Siden 2015 har han været skribent og kommentator.

Men som hos Venstre er det ikke let at være medlem, for hold da op, hvor Boris Johnson er en mundfuld og modsætningsfuld. Vulgær og brovtende. Charmerende og karismatisk. Certificeret løgner og fantast. Og lynende begavet.

Latterlig og opstyltet i sine forsøg på at lyde som Churchill. Omfanget af opportunismen kan måles med størrelsen af det imperium, solen aldrig gik ned over. Nonchalant og skrupelløs på samme tid. Uansvarlig og flamboyant i sit politiske liv. Og i sit private. Mest af alt uhæmmet og utæmmet.

Men manden har som sagt en vigtig pointe: Storbritannien har brug for et parlamentsvalg. Hellere i går end i morgen. Uden tvivl inden 31. oktober, hvor EU’s seneste forlængelse af forhandlingsfasen om Brexit udløber. For Europas skyld.

Vi kan ikke længere lade os trække rundt om mødebordet i Det Europæiske Råd af britisk inkompetence og vankelmodighed. Den grønne omstilling er akut. Techgiganterne skal have kamp til sidste milliard i skattely. Eurozonen skal reformeres. Der er så meget, der lige nu går op i bowlerhat og briller.

At få trukket et klart svar ud af Corbyn om partiets Brexit-politik har været som at høre statsminister Mette Frederiksen tale om cigaretpriser. Pinligt!

Men vigtigst er afklaringen for Storbritanniens skyld. Farcen må og skal stoppe! Med eller uden en aftale mellem parterne. Uden skelen til, om priserne på fish ’n’ chips stiger, om finansmarkedet i London bryder sammen, eller om det bliver umuligt at opdrive en multivitaminpille til det nationale sundhedsvæsen.

Brexit er en katastrofe for Storbritannien. Det er et faktum. Men det er en demokratisk katastrofe. Briterne har selv valgt det. Løj Leave-siden i op til folkeafstemningen i 2016? Blev virkeligheden forvansket og manipuleret? Ja. Hele tiden og hele vejen.

Og hva’ så? Det var fuldstændig åbenlyst, hvad der foregik. Ingen puttede humørtabletter i drikkevandet eller sendte skjulte budskaber til underbevidstheden. Da det gjaldt, var den politiske elite med den daværende premierminister David Cameron og oppositionens leder, Jeremy Corbyn, i spidsen bare ikke gode eller brutale nok.

Remain-siden betalte en præmie for deres hovmod og tilbagelænede attitude. De troede, at afstemningen var et te-selskab. De blev spist som lune muffins på et plejehjem. 51,8 procent af briterne stemte for, at Storbritannien skulle forlade det europæiske samarbejde. End of story.

Siden har spørgsmålet selvfølgeligt været hvordan? Hård, hård-blød, blød-hård, blød. Og det har ingen af de regeringsbærende britiske partier givet et konstruktivt eller konsolideret svar på.

Mest åbenlys har udfordringen været hos de konservative. Brexit means Brexit, som Johnsons forgænger i Downing Street, Theresa May, messede som en buddhistisk munk på speed.

Hun ville have en aftale med alt det søde fra det store varme europæiske køkken – uden det sure. Det fik hun ikke. Derimod kunne hun rejse hjem til De Britiske Øer med en tekst, der dybest set var en ramme for at forhandle videre mellem de to parter.

Vel at mærke under konditioner, hvor Storbritannien vedstod sine finansielle forpligtelser og afstod fra muligheden af ensidigt at trække sig ud af EU’s toldunion og dermed skære Irland op igen. Det er objektivt set ikke en prangende aftale. Men det var den mulige aftale.

Mays svendindestykke blev forkastet ikke bare en gang, eller to gange, men hele tre gange. Anført af Boris Johnson smed partiet hende på historiens mødding.

Det morede de sig over i Labour, men latteren dækkede kun nødtørftigt over, at oppositionspartiet groft har svigtet sin rolle. At få trukket et klart svar ud af Corbyn om partiets Brexit-politik har været som at høre statsminister Mette Frederiksen tale om cigaretpriser. Pinligt!

Partiet har været splittet på kryds og tværs. Man har mumlet på spørgsmålet om en ny folkeafstemning. Man har snøvlet om indholdet af en aftale. Det eneste samlingspunkt har været modviljen mod Theresa May, drevet frem af et ønske om, at Corbyn skulle være kommissær i stedet for kaliffen.