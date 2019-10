(ARKIV) Turkish soldiers are trasported in armoured personnel carriers through the town of Tukhar, north of Syria's northern city of Manbij, on October 14, 2019, as Turkey and it's allies continues their assault on Kurdish-held border towns in northeastern Syria. Præsident Donald Trump modtager stor kritik fra både ind- og udland for USA's ageren omkring Tyrkiets offensiv mod de kurdiske styrker i Syrien. Det skriver Ritzau, tirsdag den 15. oktober 2019.. (Foto: AREF TAMMAWI/Ritzau Scanpix)