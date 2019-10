Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Forbyd reklamer for pengespil og kviklån: Ludomani er lige så ødelæggende som at have en alkoholiker i familie

Et blandingsmisbrug af kviklån og pengespil har så voldsomme konsekvenser for menneskers liv. Derfor skal vi have et totalforbud mod reklamer for begge dele.