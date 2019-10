Den tyrkiske præsident truer med at sende 3,6 millioner flygtninge mod Europa, hvis EU kritiserer hans fremfærd mod kurderne. Hvor høj en pris er vi villige til at betale for at forlænge flygtningeaftalen med Tyrkiet?

Den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, lagde ikke fingrene imellem, da han for nylig advarede EU mod at være for kritisk over for hans militære angreb på kurderne i det nordlige Syrien.