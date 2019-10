Opråb fra kommuner: Vi er oprigtigt bekymrede for, om vi kan sikre den yngste generation gode, lærerige og sjove børneår

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

I disse dage er halvdelen af landets kommuner ude at finde besparelser på børne- og skoleområdet. Besparelser, som vi ikke ønsker at gennemføre, men vi har et ansvar for at overholde egne budgetrammer, som vi naturligvis påtager os.