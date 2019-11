Filminstruktør: »Jeg vågner hver morgen og græder af glæde, taknemmelig over at det hele ikke bare er en drøm«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Jeg er født i 1977, to år efter at Libanons borgerkrig brød ud. Jeg voksede op i en verden, som allerede var gået fra forstanden, og det var normaltilstanden under min opvækst. Jeg har oplevet ting, som jeg ikke ønsker, at nogen skal opleve, og da slet ikke et barn, og det har mange af mine landsmænd også.