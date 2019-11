39 døde var desværre ingen overraskelse: Vietnam er et smukt land for turisterne, men bagsiden kender de færreste

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De 39 mennesker, der på tragisk vis led kvælningsdøden låst inde i en frysevogn i Storbritannien 23. oktober, har trukket overskrifter. De havde alle kinesiske pas, men det er netop kommet frem, at samtlige omkomne faktisk var vietnamesiske statsborgere med falske papirer. Mindst en af dem formodes at være mindreårig. For mange kommer det sikkert som en overraskelse at finde vietnamesere på en så farefuld færd, men for os, der beskæftiger os med regionen, var det mere et spørgsmål om tid, før det gik galt.