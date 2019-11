Derfor besætter vi studerende ledelsesgangene: Demokrati findes ikke længere på KU

Når vi studerende må ty til så drastiske midler som besættelse af ledelsesgangene, og ledelsen fortsat nægter at revidere målplanen, så den også tager hensyn til vores interesser, så er det tegn på, at universitetsdemokratiet er sygnet hen.

I 1968 kæmpede man for, at de studerende skulle have indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet på universitetet. De seneste måneders begivenheder på Det Humanistiske Fakultet viser med al tydelighed, at det universitetsdemokrati, man i 1968 kæmpede en indædt kamp for at skabe, ikke længere findes på Københavns Universitet.