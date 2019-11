Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Angela Merkel er et åndsmenneske, ikke en stammekriger. For hende giver ordet humanisme så meget politisk mening, at hun kan omveksle bløde værdier til hårde. Ikke uden grund mistænker Merkels fjender hende for at være den bedste kansler, det tyske Socialdemokrati aldrig fik.