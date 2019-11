Forskere: En dansk daginstitution er altså ikke et tilfældigt eksperiment

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Vi er i gang med et stort eksperiment med vores børn«, siger tidligere formand for Børnerådet Per Schultz Jørgensen som indledning til TV 2-dokumentarprogrammerne ’Eksperimentet med vores børn’. Det bliver rammesætningen for en fortælling om daginstitutionen som et sted, hvor der spilles hasard med vores børns hverdagsliv, og hvor ingen kender konsekvenserne af dette for børnene. Men det er i høj grad en sandhed med modifikationer.