Børnelivsforsker: Man kan ikke tune børn, som man tuner en knallert

Danmark er et samfund, der vil noget med sine børn. Rigtig meget faktisk, især når det gælder om at uddanne dem og gøre dem dygtigere.

For globaliseringen er taget til, jobbene kan rykke ud af Danmark når som helst, kineserne står for døren, og Danmark vinder ingenting, hvis ikke vi vinder videnskapløbet.

Den fortælling er blandt årsagerne til, at vi i de seneste 20-30 år i høj grad har skiftet børnepolitikken, der skulle skabe rammerne for det gode børneliv, ud med en politik, der primært har fokus på at gøre børn så dygtige som muligt. Om uddannelse og kompetenceudvikling.

Sådan lyder den korte fortælling om børnepolitikken, der blev væk, hvis man spørger Sine Penthin Grumløse, der er lektor ved Københavns Professionshøjskole.

»Der er et helt særligt børnesyn på spil her: Det enkelte barn skal hjælpes på den helt rigtige måde til at udfolde sig bedst muligt.

Man regner med, at mennesker har lyst til at optimere sig selv, sådan at de kan bidrage bedst muligt til samfundet. Hvis ikke det lykkes, taber vi alle sammen«.

Bekymringen for at tabe til andre nationer har betydet, at optimeringstrangen har bredt sig til stadig flere områder af børnelivet.

Først prøvede man at løfte niveauet i skolerne, så indså man, at skolen ikke kunne løfte opgaven alene, og så kom de små børn i fokus. Man fik læreplaner i dagtilbuddene og fokus på udviklingen af kompetencer i børnehaverne. Men det var heller ikke tilstrækkeligt, så nu invaderer læringskravene familielivet:

»Børn har i stigende omfang hjemmearbejde med hjem fra vuggestuen og børnehaven. Familien får besked på at gå hjem og male æg. Til gengæld får de måske ikke tid til de ting, man helt naturligt kunne gøre sammen som familie, som at skrælle kartofler eller bare være sammen om noget i hverdagen«.

Den evige higen efter den helt rigtige metode, der kan gøre børnene lidt dygtigere, lidt hurtigere, skævvrider børnepolitikken:

»Det er, som om vi taler om at tune knallerter. Som om vi tænker: Hvor stærkt kan den egentlig køre? Sådan kan man tale om maskiner, men ikke om børn«.

I princippet er alle børn bekymringsvækkende i dag, for tænk, hvis de kunne være blevet dygtigere, end de blev

Nysgerrigheden er væk

Konsekvenserne af det aktuelle børnesyn i politikken er til at få øje på, understreger Sine Penthin Grumløse.

»Det uhensigtsmæssige er, at man er holdt op med at stille sig ved siden af børnene og spørge: Hvordan ser det her samfund egentlig ud fra et børneperspektiv? Hvordan er det at være barn i dag? Hvad har børn egentlig behov for, at vi gør for dem? Nutidens politikere har simpelthen glemt at være nysgerrige på børns vegne«.

Sådan har det ikke altid været.

I 1960’erne og 1970’erne var man optaget af den slags spørgsmål. Beslutningstagerne spurgte: Hvad har børn godt af? Hvad skal de lave? Har de bedst af at blive passet ude eller hjemme? Hvordan indretter man et samfund, som er godt at vokse op i?

Hvis politikere og embedsmænd ikke lige kendte svaret, så opsøgte de eksperter – børneforskere, læger, psykologer, der vidste noget om børn.

Man oprettede sågar en Børnekommission. Senere spurgte man børnene selv. Man ville have viden som grundlag for børnepolitikken. Det gode børneliv byggede man ikke på fornemmelser og ideologi. Nogle måder at indrette samfundet på måtte være bedre end andre. Dem ville man finde frem til.

Men i løbet af 1980’erne måtte viden vige for holdninger. De toneangivende politiske partier begyndte at regne baglæns fra deres ideologiske målsætninger og deres politik på andre centrale områder og endte med at stå tilbage med en børnepolitisk dagsorden, der passer til deres øvrige holdninger.

Et eksempel er Venstres tanke om ’frit valg’.

»I Venstre holdt man op med at tale om, hvordan børn har det. I stedet talte man om, at forældre skulle have noget at vælge imellem. Rationalet var, at forældrene bedst selv vidste, hvad der var godt for netop deres egne børn. Ret hurtigt bredte denne forståelse sig til andre partier. Forældres frie valg var blevet et børnepolitisk mål i sig selv«.

De fleste forældre vil kun det bedste for deres børn, og børn er jo forskellige, så var det ikke meget godt at give forældrene frit valg, så de kunne skræddersy den gode barndom for deres børn?

»Men der er jo ikke et frit valg. De færreste har økonomi og frihed til at vælge frit. Jeg gad godt se kassedamen kræve en hjemmearbejdsdag og mere børnevenlige arbejdstider. Det kan hun ikke nødvendigvis, men alligevel gør vi hende ansvarlig for at træffe gode valg. Hvis hun ikke er tilfreds, så må hun lave noget andet eller familien leve af én indtægt, gøre, hvad der er nødvendigt for, at de kan leve det hverdagsliv, de forbinder med ’det gode’. De må indrette sig, så de kan få ’frihed’ til at vælge. Det bliver deres ansvar. Det er en lidt naiv tankegang. Rigtig mange mennesker lever ret ufleksible hverdagsliv, hvor der ikke er ret stor tilrettelæggelsesfrihed«.