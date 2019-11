Forening for plejefamilier: De passer på børnene, men hvem passer på plejefamilierne?

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Børnene er på vej ud af Sjælsmark for at få bedre børneliv. Det er skønt og ligger i forlængelse af Mette Frederiksens budskab om, at hun vil være børnenes statsminister. Men for at være børnenes regering, skal man også være plejefamiliernes regering. Og her forventer vi i Plejefamiliernes Landsforening, at regeringen og socialminister Astrid Krag tager hånd om de store udfordringer, der er i forbindelse med anbringelse af udsatte børn i plejefamilier.