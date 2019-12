Har irakiske liv en værdi i sig selv, eller er de blot statister for danske aspirationer?

FOR ABONNENTER

Ved Nato’s 70 års jubilæum i sidste uge lagde Danmark billet ind på alliancens træningsprogram i Irak. Landet gennemlever i disse dage den største revolutionære bevægelse nogensinde, hvor millioner af irakere kræver omfangsrige ændringer i det politiske system, der blev etableret efter Irakkrigen i 2003. Oprøret har indtil videre såret mindst 16.000, kostet omkring 400 civile livet og kastet landet ud i endnu en politisk krise. Dagen inden ’oktoberrevolutionens’ start for to måneder siden, lukkede den danske regering Irakkommissionen og er forblevet tavs om de voldsomme blodsudgydelser i landet. Er Irak reduceret til et bagtæppe for dansk udenrigspolitik? Har irakiske liv en værdi i sig selv, eller er de blot statistister for danske aspirationer?