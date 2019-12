Professor: Vi skylder de danske børn og unge at lære dem matematik

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

For nogle år siden så jeg plakaten »Math is power – demand it« på en togstation i USA. Her er det altså en politisk anliggende at skabe lige adgang til matematisk kunnen. Jeg savner et tilsvarende engagement hos politiske partier, der stærkest hævder samfundets ansvar i forholdt til de svageste. Men hvorfor er det så vigtigt? Normalt opgøres fattigdom og ulighed i relation til indkomst og andre økonomiske forhold. Men hvad skaber egentlig ulighed og fattigdom i det danske samfund, hvor alle (i det mindste alle, der er født her) har lige adgang til uddannelse og efterfølgende arbejdsmarked? Et første naturligt svar, som er velkendt, er social arv. Vi ved, at der er en stærk sammenhæng mellem forældres og børns uddannelsesniveau, og dette slår også igennem i forhold til en sammenhæng mellem forældres og børns indkomstniveau.