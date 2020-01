Sygeplejerske gennem 18 år: Sundhedsvæsnet er sygt. Vi står forfærdelig tæt på afgrunden, og vi har vores politikere at takke for det

Jeg hævder, at sundhedsvæsnet er i alvorlige problemer. Andre siger, at det blot er et rygte, og at der nærmest er gået sport i at nedgøre tingenes tilstand. Døm selv. Og tænk på, at du selv kan blive patient en dag.

2015. Kælderen under Rigshospitalets TraumeCenter kl. 22.30:

Vi sidder i stilhed og glor ned i gulvet. Vi har hver en juicebrik i hænderne. Ingen siger noget. Ingen har rigtig nogen ord lige nu. Jeg kigger på mine to kolleger: En ung reservelæge, der er ved at blive uddannet til speciallæge i anæstesiologi, samt min anæstesisygeplejerskemakker, der har været lige så længe i faget som jeg selv. Skriget henne fra pårørenderummet 30 meter væk og bag tre lukkede døre er ikke til at tage fejl af. Det skærer igennem alt. Det er en mors skrig. En mor, der lige har mistet sit 5-årige barn, som er blevet bragt livløs ind på Riget. Selv om vi har kæmpet i over en time, var vi ikke i stand til at få det lille hjerte i gang igen. Barnet havde været uden puls derhjemme for længe. Den unge læge kigger op:

»Så har han lige fortalt hende det …«.

’Han’ er vores traumeleder – en gammel erfaren anæstesilæge, som jeg uden tøven ville lægge mit eget liv i hænderne på. Det er hans job at overbringe det forfærdelige budskab til forældrene. Alle os på de små taburetter i traumecentrets køkken er glade for, at det ikke er vores job. Min makker krøller sin tomme juicebrik sammen og kyler den over mod skraldespanden. Han rammer ikke. Et dybt suk:

»Kæft en lortevagt …«.

Vi nikker samtykkende. Ingen af os synes, at det her på nogen måde er spændende eller fedt. Dette er bagsiden af medaljen ved vores arbejde. Telefonens pludselige infernalske lyd får det til at gibbe i os. Det er operationssygeplejersken oppe fra kæbekirurgisk:

»Hej Kummer … Hvor langt er I, er I klar til, at vi kalder kæben ned om lidt?«.

Hun har ikke adgang til de samme oplysninger som os og tror formentlig, at vi har siddet og spist aftensmad. Hun aner intet om, at vi lige midt i maden blev kaldt til hjertestopsbehandling af en 5-årig. Som ikke klarede den. ’Kæben’, hun gerne vil have kaldt ned på operationsgangen, er en ung mand på 19, som et døgns tid tidligere har fået sig en gedigen røvfuld i nattelivet og deraf en masse skader. Blandt andet en brækket kæbe. Det er den, vi skal fikse i aften. Jeg kigger på de andre. De nikker. Vi kan lige så godt komme i gang – der er fire andre patienter på programmet i nat foruden kæben.

»Jeps, I kalder ham bare ned, så kommer vi om 5 minutter. Ses«.

Da vi kommer op på 6. sal og går ned ad gangen, kan vi se, at sengen med den unge mand allerede er ankommet og står parkeret ud for leje 8, hvor operationen skal foregå. Sengen er flankeret af et forældrepar – tydeligt nervøse. De kan slet ikke finde ro i kroppen og tripper nervøst omkring. De stirrer de 50 meter ned ad gangen, som vi kommer gående ad. Jeg ser kort på den unge læge. Han virker fokuseret, men også sammenbidt.

»Hey doc – det er tid til lidt gameface, ikke?«. Han nikker, og vi smører begge vores største smil på og ranker ryggen lidt. Patienten og hans forældre kommer aldrig til at have nogen anelse om, hvad vi lige har stået i, hvor travlt vi har haft, siden vi mødte ind, og hvor travlt vi kommer til at have resten af natten. Det eneste, de vil opleve, er to glade, kompetente og topmotiverede anæstesifolk, som man roligt kan lægge sig til at sove hos. Og det er præcis sådan, det skal være at være patient.

2020. I mit hus på Amager. På barsel:

Det er mit postulat, at sundhedsvæsnet er sygt. At vi står forfærdelig tæt på afgrunden, og at vi har vores kære politikere at takke for det. Deres forkærlighed for besparelser, effektiviseringer og reformer har ganske enkelt drænet og udsultet ’Væsnet’ i en sådan grad, at det kun lige hænger sammen nu. Og at det kun er pga. af et topdedikeret og loyalt personale, at det overhovedet kan lade sig gøre at skabe de resultater, som vi med stolthed skaber. Desværre har denne dedikation og loyalitet oftest store følger for dem, der har sin daglige gang i Væsnets indre. De enten brænder op eller forsvinder ud og laver noget andet.

»Sundhedsvæsnet har da ellers fået tilført mange milliarder de sidste år«, er et argument, jeg tit møder, når Væsnets arbejdsforhold diskuteres.

Den ekstreme travlhed på afdelingerne medfører flere og flere fejl, også flere alvorlige fejl, hvor patienternes liv i sidste ende kan være i fare

Og ja, det har det. Flere milliarder endda. Det, man her oftest glemmer at berette om, er de stigende medicinudgifter på hospitalerne. Alene fra 2007 til i dag er de udgifter næsten fordoblet fra ca. 5 mia. til godt 9,7 mia. kr. om året. Penge, hospitalerne selv har skullet finde i deres budgetter. Som oftest bliver de penge fundet i personalepuljen. Eller det stigende antal ældre og gamle i samfundet, som Væsnet skal tage sig af. Dem fokuseres der pudsigt nok mindre på. Alt dette bakkes op af flere eksperter, blandt andet professor i sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen. Han har flere gange beskrevet væksten i det danske sundhedsvæsen som værende alt for lille i forhold til de arbejdsopgaver, der forventes dækket. Siden 2010 har den årlige vækst ligget på omkring 1 pct., hvor den ifølge Kjeld Møller Pedersen burde ligge mellem 1,6 og 2,2 pct. for bare at kunne følge med. Dette årlige underskud i midler koster. Det koster for patienterne. Og det koster for personalet.

I december skrev en tidligere patient, Mike Stoltenborg Sørensen, et læserbrev i Politiken, hvor han beskrev sundhedsvæsnet som »bedre end sit rygte«. Han kalder mit billede af sundhedsvæsnet fortegnet. Mike har efter en alvorlig faldulykke for snart 7 år siden haft en god og positiv oplevelse som alvorligt tilskadekommen patient og mener sig derfor i stand til at kunne udtale sig generelt om det samlede sundhedsvæsen. Det kan han naturligvis ikke.

Desuden glemmer han og flere andre debattører en masse fakta. Som f.eks. at hver 12. unge sygeplejerske, der kommer ud fra skolen, inden for de første par år går så meget psykisk ned pga. arbejdspresset, at de må sygemelde sig. Det seneste halvandet år er der givet 56 påbud og strakspåbud til hospitalsafdelinger rundtom i Danmark for dårligt psykisk arbejdsmiljø. I visse regioner er det 10 pct. af sygeplejerskerne, der har forladt faget for at lave noget helt andet. Dårlige arbejdsforhold, stress og mangel på ordentlig løn er de årsager, de oftest giver.

43 pct. af de såkaldt yngre læger – det er dem, der endnu ikke er overlæger – oplever ikke at have den fornødne tid til deres arbejdsopgaver i det daglige. Hver fjerde læge, der er påvirket af dårligt arbejdsmiljø, beskriver behandlingskvaliteten på deres pågældende afdeling som dårlig. I overlægegruppen er tallene ikke meget bedre.