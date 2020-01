Juridisk rådgiver hos Dignity: Flere og flere straffes med isolationsfængsel. Gør nu noget, politikere

Fagfolk har længe vidst, at hyppig og langvarig strafcelle er skadeligt, og det har blandt andet medvirket til, at anvendelsen af isolation over for varetægtsfængslede er blevet begrænset.​ Men tendensen i lovgivningen for fængselsindsatte er gået den modsatte vej, skriver Elna Søndergaard, seniorjuridisk rådgiver hos Dignity – Dansk Institut mod Tortur, i dette indlæg.