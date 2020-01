Civilingeniør: Klimakreditters svindelsælgere er ikke de værste. Det er de virksomheder, som køber dem og intet problem har med at snyde på vægten

Virksomheden Co2balance.com har givet ovne til kenyanere, så de kan nedbringe deres Co2 aftryk. Reduceringen sælges derefter til vesten, som Co2 kompensation. Men et fåtal af ovnene virker længere, og da de gjorde, blev de brugt som et supplement til deres traditionelle ildsteder (en forudsætning for at kunne sælge kreditterne er, at de helt stoppede med at bruges andre former for afbrænding). Foto: Peter Hove Olesen