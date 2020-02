Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Tidligere international sekretær i Socialdemokratiet: Anker Jørgensen havde græmmet sig, hvis han havde set sit parti i dag

Der er gode grunde til, at Socialdemokratiet klarer sig ringe i København og Aarhus. For her er folk forskellige, og flertallet er indstillet på at finde ud af at leve med det.