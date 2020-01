Forsker afviser Mette Frederiksen: Antisemitisme fandtes i Danmark længe før den muslimske indvandring

Den nedslående sandhed er, at den europæiske antisemitisme har eksisteret i mere end et århundred. Længe før at der for alvor kom muslimsk indvandring til Danmark.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Et par dage før den årlige internationale holocaustmindedag slog statsminister Mette Frederiksen fast, at antisemitisme ikke blot er et historisk fænomen, som vi skal huske på, men en virkelighed, som vi skal forholde os til nu og her. Antisemitismen trives, ifølge statsministeren, i forskellige politiske og sociale grupperinger. Hun nævner den ekstreme højre- og venstrefløj samt indvandrermiljøer. Frederiksen foreslår samtidig, at vi indfører en officiel definition på antisemitisme, så vi kan begynde at bekæmpe jødehadet i disse miljøer.