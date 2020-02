Studerende: Griske beboere og bestyrelser er også skyld i udhulingen af Københavns boligmarked

Skurkene er PFA Pension og investorerne, men også bestyrelserne og beboerne, der går med på ideen og på sigt udhuler vores boligmarked for egen kortsigtede vindings skyld. De, der til gengæld taber stort i fremtiden, er den almindelige arbejdende københavner, der får vanskeligere ved at finde ejendomme, der er til at betale. De nuværende beboere tjener en skilling på at udelukke andre fra i fremtiden at have de samme muligheder, som de blev givet. De udviser ingen omtanke, respekt eller forståelse for vigtigheden af, at københavnerne selv bevarer kontrollen med deres boliger.

Selv om de naturligvis juridisk har ’ret’ til at sælge, så bærer andelsforeningerne en moralsk og etisk forpligtigelse til at videreføre barmhjertigheden på boligmarkedet. Tidligere beboere har skabt foreningerne og holdt priserne nede, for at almindelige mennesker skulle kunne have råd til at bo i byen. Det handler grundlæggende om, at vi er ved at give slip på den rummelige by, København har været. Det er en tragedie, der ikke burde udspille sig i en smuk klassicistisk bygning som den i Hørsholmsgade, men hører hjemme på et græsk amfiteater.

Spørgsmålene, alle bør stille sig selv, lyder: Bør man gøre oprør mod denne nye trend, eller skal man bare finde sig i, at det er den vej, det går? Bør man kunne pålægge beboerne et moralsk ansvar for at fastholde lave priser, eller skal kortsigtet profit uden hensyntagen til udenforstående være fremtiden for boligmarkedet?

Boligminister Kaare Dybvad (S) har netop indgået et forlig, der forsøger at lukke nogle af spekulanternes smuthuller. Men hvis spekulanterne for alvor skal stoppes, kræver det, at vi alle bidrager og viger tilbage fra at lade os friste af hurtige gevinster.