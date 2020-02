Mor til tre: Jeg nægter at føle ferieskam, når jeg rejser med mine børn

Livet er andet end skolegang. Derfor er det o.k., at børn en gang imellem nedprioriterer skolen.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En ny undersøgelse fra Kommunernes Landsforening (KL) viser, at knap 6 ud af 10 familier har været ude at rejse uden for skolernes gængse ferieperioder. Ifølge Politikens uddannelsesredaktør, Jacob Fuglsang, bør jeg skamme mig over, at vi tæller med i den statistik.​