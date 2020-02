13-årige Kaya læser digt højt ved Krudttønden i dag: »Forskelligheder kan skabe et farverigt og strålende København«

I dag er det fem år siden, had tog over i København. Jeg vil have farverne og kærligheden frem.

Dette er et debatindlæg.

I dag er det fem år siden, had tog over i København. Jeg vil have farverne og kærligheden frem. Jeg vil have, at vi skal leve side om side i respekt.

Jeg tror på, at vores forskelligheder kan skabe et farverigt og strålende København. Det er det København, jeg gerne vil bo i, og i dag går jeg med i fredsoptoget, der starter ved Trianglen kl. 11 og slutter ved Krudttønden. Her læser jeg dette digt, ’What a colourful world’, højt:





I see a world full of hate

Full of pain and full of fear

And it seems no matter what we do

It will never fully disappear





The world is so full of color

It’s not black and it’s not white

So why see it as dull and grey

When it is so incredibly bright





Together we can create something else

A bouquet, it could be

Each flower beautiful as its own

But extraordinary as a we





So, let’s all stand together

Even the days when it all seems to not matter

Maybe we can’t fully change the world

But we can at least make it better