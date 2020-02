Formand for BUPL: Det vil være katastrofalt, hvis ikke faglighed og bedre normeringer går hånd i hånd

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kunne man forestille sig, at regeringen i stedet for at tale om 1.000 flere sygeplejersker havde talt om 1.000 ekstra voksne til hospitalerne? Eller at politikerne i stedet for at tale om behovet for flere politifolk konsekvent kaldte det ’flere voksne til politiet’, eller at tømrere og elektrikere blev omtalt som ’voksne i byggebranchen’? Nej, vel?