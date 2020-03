Direktørs dom efter seks måneder med regeringen: Løftebrud og laveste fællesnævner. Mine bange anelser er blevet gjort til virkelighed

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mange vil sikkert postulere, og det måske med rette, at jeg er en elendig taber. Faktum er, at jeg har svært ved at forstå, at det seneste folketingsvalg medførte et systemskifte fra det liberal-konservative til rendyrket socialisme. Efter valgresultatet åbenbarede sig for mig, fik jeg bange anelser om, hvad systemskiftet måtte medføre af markante ændringer. Nu er der gået mere end seks måneder siden valget, og jeg må jeg desværre konstatere, at mine bange anelser er blevet til virkelighed.