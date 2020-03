Studenterbevægelsen: Politikerne må enten hæve SU'en eller gøre det billigere at være studerende

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Debatten om SU kører igen, men modsat den sædvanlige, trættende debat om at slagte SU’en, handler debatten denne gang om at hæve SU’en. Det er et frisk pust. Selv om både Jens Philip Yazdani og Sofie Lipperts indlæg i henholdsvis Jyllands-Posten og Information har skabt vrede, er debatten vigtig. For er det fair, at vi stiller vores unge over for valget mellem penge til at være sammen med vennerne eller få frokost den dag? ​​​​