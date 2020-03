Generalsekretær i Mellemfolkeligt Samvirke: Tænk, hvis vi valgte at beskytte flygtningene i stedet for at beskytte grænserne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Nogle gange står man som samfund over for at skulle tage fundamentale valg. Ikke blot fortsætte med at træffe en række mindre politiske beslutninger, men reelt træffe et valg om, hvilken type samfund man vil have. Og sådan et valg står Danmark over for lige nu. I disse uger skal vi vælge, hvordan vi reagerer på flygtningekrisen. Baggrunden er horribel.​​​