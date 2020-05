Lad os fejre genåbningen med en gigantisk gadefest: Vi har aldrig i verdenshistorien haft mere brug for de mennesker, der kan vise os glæden ved andet end at stå i kø til en ny fladskærm

Hvorfor ikke 18. maj åbne med en gigantisk gadefest, hvor vi betaler alle kunstnere for at spille, synge og danse ude i gårdene og på gaderne og i parkerne, der, hvor vi bor, så vi kan huje med fra vinduerne og haverne og fejre glæden over krisens afslutning, ligesom vi fejrede 4. maj for 75 år siden? Sådan skriver Lotte Hansen, partner, Hansen & Ersbøll Agenda, stifter, iLoveGlobalGoals, i dette indlæg.