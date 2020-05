Ph.d.-studerende: Opgiv de sorte investeringer, ellers vil den grønne omstilling udløse en finanskrise

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Den 20. april 2020 vil gå over i historien som den dag, hvor der for første gang nogensinde kunne observeres negative oliepriser. Kommentatorer har sidenhen stået i kø for at tale om konsekvenserne. De fleste har dog overset et væsentligt aspekt: Kollapset viser, hvad der venter, hvis den finansielle sektor ikke snart begynder at indregne klimarisici i sine risikovurderinger.