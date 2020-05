Landbrug & Fødevarer svarer studenterbevægelse: Nej, planøkonomi er ikke vejen frem for den grønne omstilling

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I Politiken 11. maj havde Den Grønne Studenterbevægelse et indlæg om total omlægning af landbruget. Det er et voldsomt sympatisk synspunkt at ville skabe grøn fødevarevækst, men man skal passe på, at man ikke glemmer den grundlæggende indretning af vores samfund, når man kæmper for klimaet.