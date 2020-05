Mere rygsæk, mindre rullekuffert: Nu skal vi lære at være globale rejsende på nye måder

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vores verdensbillede ramler. Egentlig kan jeg ikke rumme det, skønt jeg forsøger at forstå. Tænk, at så meget virkelig er under forandring i så hastigt et tempo. Hele vores forhold til kloden og globalisering. Det minder på mange måder om dengang, man i renæssancen opdagede, at jorden ikke var verdens centrum. Deres verden ramlede, og det fik store konsekvenser langt ind i det enkelte menneske.