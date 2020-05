Gymnasierektorer: Vores hjemsendte elever kan ikke mere. Tilbyd alternativ undervisning - omgående!

Eleverne på første og anden årgang på ungdomsuddannelserne kan ikke mere. Vi foreslår, at de med det samme får lov til at mødes med deres klasser og lærere til undervisning på alternative steder.

Danmark er så småt ved at tage hul på hverdagen igen. Efterskolerne byder velkommen ude i landet, folk holder fysiske møder på kontorerne, og i morgentrafikken kan man igen opleve lidt nostalgisk kødannelse. Men der sidder nogen tilbage derhjemme, der loyalt giver plads til, at de andre kan komme ud ad døren og være en del af et fællesskab. Det er helt unge mennesker på første og anden årgang på ungdomsuddannelserne. Der har de siddet i over to måneder foran skærmen uden nogen udsigt til at komme tilbage til en normal skolehverdag. De er nærmest blevet glemt, og den virtuelle undervisning er pludselig blevet en slags åbenbaring.