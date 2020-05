»Vi skal lade Big skabe et nyt Palads«: Hver generation skal turde udskifte arkitektur, ellers fortjener de ikke at bygge

Vi skal lade Big skabe et nyt Palads. Men vi må sikre os, at fjernelsen af det gamle ikke sker af grådighed. Derfor må den nye bygningskrop ikke være større end den nuværende.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

I det spændende interview med arkitekt Bjarke Ingels i Politiken 16.5. skiftede han standpunkt fra sin tidligere kontante udmelding om, at det ville være »en forbrydelse mod Københavns arkitekturhistorie« at nedrive Palads-bygningen med Poul Gernes’ farverige udsmykning, der gjorde den til et af Bjarke Ingels yndlingsbyggerier i selskab med Jørn Utzons operahus. Nu har arkitekten selv et bedre bud på en mere nutidig anvendelse af grunden og finder det derfor berettiget at nedrive den eksisterende bygning.