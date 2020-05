Forsker: Fattige lande har behov for hjælp. Men bistand bekæmper ikke kun fattigdom, den har også en tendens til at styrke magthaverne

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

At håndteringen af coronakrisen også handler om politik, blev med al ønskelig tydelighed klart i Uganda, hvor præsident Museveni hurtigt forbød andre politikere at uddele fødevarehjælp. Der kan være gode grunde til at sikre, at hjælp uddeles forsvarligt for at forebygge smitte, men det er svært ikke også at se forbuddet som et spørgsmål om politisk kontrol. Et ønske om at sikre, at hjælpen kommer gennem den stat, som Museveni har personificeret, siden han kom til magten i 1986.