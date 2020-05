Dennis Nørmark: Vi har travlt med at vinde 'VM i død'. Men livets kvalitet må vi åbenbart ikke tale om

Vi deltager i et bizart ’VM i død’. Vinderen er det land, der har færrest coronadøde. At prisen er lavere livskvalitet for de overlevende, er tilsyneladende mindre vigtigt.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Afstand til hinanden i mindst et år endnu. Det lød som et mareridt, da direktøren for Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, blev citeret for denne opsigtsvækkende melding i Berlingske. Bagefter var der tvivl om, hvorvidt han overhovedet havde sagt det, men ikke desto mindre resignerede de fleste og tænkte, at så måtte det jo være sådan. I et helt år. Vi skulle ikke risikere noget. Statsministeren sagde, at sygdommen var »lumsk«.