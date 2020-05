Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her.

Professor: »Jeg føler mig ikke gammel«, siger dronningen. Men hvorfor er det negativt at være gammel?

Vi må slå et slag for alderdommen: Vist er der mange argumenter for, at det er trist at blive gammel. Men der er faktisk mange fantastiske fordele ved at være gammel.