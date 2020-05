Henrik Palle: De fleste vil jo hellere mæske sig i ligegyldige tabloidnyheder end analyser af Pikettys seneste mursten

Det kan undre, at så mange finder interesse i tilsyneladende pseudonyheder, som absolut intet har at gøre i seriøse sammenhænge. Men sådan er det altså.

Det er blevet en del af rutinen, når dagen går på hæld, lige at skanne diverse større mediers forsider på nettet. I reglen er det ganske interessant, hvad man finder. De store borgerlige aviser går til stålet i deres iver efter at afdække den socialdemokratiske regerings angivelige fordækte dobbeltspil og forsøg på at forholde almenheden de sande informationer om både dette og hint. Når nu Trevor Noah og ’The Daily Show’ ikke dækker det danske samfund regelmæssigt, og Jonatan Spang holder sig på sikker afstand af sandheden i disse dage, må man jo selv sørge for at holde sig orienteret om, hvad de andre mener.