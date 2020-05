Danmarks offentlige bygninger skal energirenoveres, men: Mangel på politisk vilje spænder ben for projektet

Den offentlige sektor bør være model for en omkostningseffektiv grøn omstilling, og det er oplagt at øge indsatsen ved at energirenovere Danmarks offentlige bygninger.

Regeringen foreslår i det nye klimaudspil, at der stilles nye krav til energibesparelse i statslige bygninger frem mod 2030. Det er en rigtig god idé. Men som Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har peget på, er de statslige og regionale bygninger i væsentlig bedre stand end de kommunale bygninger, der er præget af et betydeligt vedligeholdelsesefterslæb. Derfor undrer det os, at regeringen i sit udspil finder det tilstrækkeligt alene at iværksætte en dialog med kommunerne og regionerne om energirenoveringsindsatsen. Særligt i lyset af, at formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S), tydeligt har markeret, at kommunerne er klar til at yde deres bidrag til den grønne omstilling gennem investering i energieffektivisering. Snak er sjældent løsningen, og da slet ikke, når hverken rammevilkår eller finansiering er på plads.