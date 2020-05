Forfatter om svenske grænseregler: Politiet foreslog kærestebreve. Min kæreste ville vise den volumen af kattebilleder, jeg sender ham hver dag

Hvad er en kæreste? Hvornår er en kæreste? Og hvordan beviser man forholdet over for tredjepart? De spørgsmål har regeringen fået min svenske kæreste og mig til at fundere over.

Lad mig slå det fast med det samme: Det er aldrig nemt at være i et dansk-svensk-forhold. For det første er der sprogbarrieren. Meget af tiden forstår jeg simpelthen ikke, hvad mennesket prøver at sige, og når slægtning nummer 5 gør sig lystig over, at ’balle’ på svensk betyder ’pik’, og det gør Langballe til et endnu mere underligt navn, end det allerede er på dansk, ja, så stopper det med at være sjovt.