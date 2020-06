Bettina Post: Lad os bruge grundlovsdag på at forlange, at Folketinget hurtigst muligt ophæver undtagelseslovgivningen

Fejringen af grundlovsdag er ligesom så mange andre festligheder i år ramt af sygdom og aflysninger. Da det trods alt ikke er fundet nødvendigt ligefrem at fjerne mærkedagen fra kalenderen, vil jeg hermed give mit bidrag til, at dagen højtideligholdes på trods af verdens elendighed. Det er der brug for.

Jeg er grundlovsfan. Simpelthen. Og ligesom alle andre fans af hvad som helst har jeg svært ved at forstå, at man kan være andet. Grundloven er den bedstemor, vi kan læne os trygt op ad i de store spørgsmål. På sin egen knastørre gammeldags og snusfornuftige måde minder hun os om, at der var en tid før i dag, som ikke var så god som denne, og at vi ikke skal tilbage til den tid. Det er værd at markere.