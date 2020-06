Rosa har dansk mor og zambisk far: »Det er ikke min opgave at forklare folk, at ’neger’ ikke er et ord, vi bruger«

Majoriteten må sige fra over for institutionel og hverdagsracisme. Det slidsomme arbejde er ikke kun for os med sort hud.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

At vokse op som sort barn i Danmark er bedre end så mange andre steder. Men det betyder ikke, at det kun har været godt. Jeg har aldrig været udsat for grov vold, voldsom chikane eller racistiske tilråb i offentligheden. Heldigvis. Men jeg har siden jeg var spæd været udsat for hyggeracisme og objektivisering. Det slider. For det er frygtelig svært at sige fra, hvis man skal gøre det alene. Derfor gjorde jeg det alt for sjældent som ung.