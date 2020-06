Susan Knorrenborg: Man kan leve et ganske komfortabelt sydstatsfrueliv i det moderne USA. Racisme og ulighed sørger for, at andre betaler prisen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Det er smertefuldt at lægge øjne til USA. Man er vidne til en nation, der bid for bid mister grundforestillingerne, som dets fællesskab er bygget på. Aktuelt er det forestillingen om, at alle er skabt lige, der står for skud. Den klemte en politimands knæ luften ud af for knap to uger siden på en gade i Minneapolis. Endnu en gang … for spørgsmålet er, om Amerika nogensinde for alvor selv har troet på den.