Cand.mag. i historie: Det er direkte dumt at fjerne et afsnit af 'Halløj på badehotellet' i kampen mod racisme

At bekæmpe racisme med censur har den omvendte virkning. Forestil jer, at vi havde ført samme historiske udrensning efter Anden Verdenskrig med et historisk pensum uden Holocaust.

Racisme er en fejlindkodning i den vestlige civilisation, som bliver ved med at dukke op og true med at vælte systemet. Det er på tide at rydde harddisken for den virus, men er censur det rigtige værktøj til at bekæmpe racisme? Jeg vil argumentere for, at censur er undergravende for udbredelsen af viden og uddannelse og derfor ikke har den ønskede virkning i kampen mod racisme – måske snarere tværtimod.