Amnesty Danmark: Har Danmark snart fået pusten, så der igen kan modtages kvoteflygtninge?

Argumentet imod modtagelsen af kvoteflygtninge har lydt, at Danmark på grund af det høje asyltal i 2015 har haft brug for et pusterum. Siden da har flere danske kommuner imidlertid meldt sig parate til at modtage flygtninge. Og kigger vi mod vores nordiske naboer, er det iøjefaldende, at Sverige og Norge på intet tidspunkt har måttet hive efter vejret i spørgsmålet om, hvorvidt de har kunne støtte FN’s arbejde for verdens mest udsatte flygtninge, skriver Trine Christensen i dette debatindlæg.