Verdenskendt politolog: Coronakrisen har fået europæerne til at indse, at de har forsvaret en verden, der ikke længere findes

Et tættere europæisk samarbejde kan blive en vigtig brik i bestræbelserne på at stive nationalstaterne af i en ny virkelighed, hvor europæerne har færre venner, end de troede, siger bogaktuelle Ivan Krastev.

Den verdenskendte politolog Ivan Krastev er ved at vænne sig til at være tilbage på sit kontor på Institute for Human Sciences i Wien. Det er kun to uger siden, han vendte tilbage fra sit hjemland, Bulgarien, hvor han i månedsvis har søgt ly for coronakrisen.