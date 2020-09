NGO’er efter svar på Tortur-rapport: Vi er slet ikke i mål med at forebygge umenneskelig behandling i Danmark

»Ellebæk skal ikke være et rart sted at være«. Det var justitsminister Nick Hækkerups udmelding, da han i januar blev spurgt til den hårde kritik fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig Behandling (CPT). En udmelding han gentog på et samråd i denne uge. Og nej, det vil sjældent være rart at sidde i Ellebæk, men det skal til gengæld være anstændigt og værdigt, og der halter det.

CPT, som var i Danmark i april sidste år, har mandat til at undersøge forholdene for frihedsberøvede. De besøgte i den forbindelse en række arresthuse og fængsler, to institutioner for frihedsberøvede migranter og afviste asylansøgere. Og da den endelige rapport kom tidligere på året, gik det ikke stille for sig.

Komiteen konkluderede, at der på en række punkter og siden sidste besøg i 2014 er sket en forværring i forhold til helt grundlæggende rettigheder for frihedsberøvede.